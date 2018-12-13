Полиция Австрии не может подтвердить предъявления обвинений российским биатлонистам

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев написал в Instagram: “Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция, перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году”.

Как сообщал УНН, Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на заседании в Монако решил продолжить отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщается на сайте ассоциации.