Полиция Австрии не может подтвердить предъявления обвинений российским биатлонистам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Управление полиции австрийской федеральной земли Тироль не владеет информацией, что сотрудники австрийских правоохранительных органов предъявили в Хохфильцене (федеральная земля Тироль) обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 ряда российских биатлонистов и тренеров. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель земельного управления полиции Тироля Штефан Эдер, информирует УНН.
Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев написал в Instagram: “Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция, перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году”.
Как сообщал УНН, Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на заседании в Монако решил продолжить отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщается на сайте ассоциации.