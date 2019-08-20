Поліцейського порізали в харківському метро
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Працівник поліції отримав поранення під час припинення конфлікту у харківському метрополітені і був доставлений до лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.
"19 серпня близько 19:30 у вестибюлі станції метрополітену "Імені О.С. Масельського" дві дівчини підійшли до працівниці метрополітену та повідомили, що до них чіпляється невідомий чоловік у стані алкогольного сп’яніння. Жінка викликала співробітника поліції, який одразу прибув на місце. У той же час до них підійшов і правопорушник. Поки поліцейський з’ясовував подробиці зі свідками інциденту, 52-річний чоловік несподівано дістав ніж та вдарив ним правоохоронця в область грудної клітини", - розповіли у поліції.
Попри отримання поранення, як зазначається, сержант поліції затримав нападника.
Речовий доказ вилучений.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі.
"Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу", - додали у поліції.
Нагадаємо, на Харківщині чоловік зарізав дружину та покінчив із собою.