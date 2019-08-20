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Поліцейського порізали в харківському метро

Поліцейського порізали в харківському метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Працівник поліції отримав поранення під час припинення конфлікту у харківському метрополітені і був доставлений до лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

"19 серпня близько 19:30 у вестибюлі станції метрополітену "Імені О.С. Масельського" дві дівчини підійшли до працівниці метрополітену та повідомили, що до них чіпляється невідомий чоловік у стані алкогольного сп’яніння. Жінка викликала співробітника поліції, який одразу прибув на місце. У той же час до них підійшов і правопорушник. Поки поліцейський з’ясовував подробиці зі свідками інциденту, 52-річний чоловік несподівано дістав ніж та вдарив ним правоохоронця в область грудної клітини", - розповіли у поліції.

Попри отримання поранення, як зазначається, сержант поліції затримав нападника.

Речовий доказ вилучений.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу", - додали у поліції.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік зарізав дружину та покінчив із собою.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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