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Полицейского порезали в харьковском метро

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Сотрудник полиции получил ранения во время прекращения конфликта в харьковском метрополитене и был доставлен в больницу. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"19 августа около 19:30 в вестибюле станции метрополитена "Имени А.С. Масельского" две девушки подошли к работнице метрополитена и сообщили, что к ним цепляется неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Женщина вызвала сотрудника полиции, который сразу прибыл на место. В то же время к ним подошел и правонарушитель. Пока полицейский выяснял подробности со свидетелями инцидента, 52-летний мужчина неожиданно достал нож и ударил им правоохранителя в область грудной клетки", - рассказали в полиции.

Несмотря на получение ранения, как отмечается, сержант полиции задержал нападавшего.

Вещественное доказательство изъято.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы.

"Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", - добавили в полиции.

Напомним, в Харьковской области мужчина зарезал жену и покончил с собой.

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