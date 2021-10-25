Поліцейського на Херсонщині знайшли у лісі повішеним

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Зазначається, що 24 жовтня, близько 12:30, у територіальний підрозділ поліції міста Олешки звернувся 59-річний чоловік. Він повідомив, що під час прогулянки по лісу виявив тіло повішеного чоловіка. Під час виїзду на місце події слідчо-оперативної групи з’ясувалось, що померлий — 32-річний співробітник Управління патрульної поліції в Херсонській області. В ході огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено.

“Наразі відкрите кримінальне провадження, в рамках якого проводяться необхідні експертизи та інші слідчі дії для встановлення обставин смерті патрульного поліцейського. Також про подію повідомлено Державне бюро розслідувань”, — відзначили у поліції.

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