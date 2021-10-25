Полицейского в Херсонской области нашли в лесу повешенным
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Херсонской области патрульного полицейского нашли повешенным в лесу. Об этом сообщили в полиции области, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что 24 октября, около 12:30, в территориальное подразделение полиции города Алешки обратился 59-летний мужчина. Он сообщил, что во время прогулки по лесу обнаружил тело повешенного мужчины. Во время выезда на место происшествия следственно-оперативной группы выяснилось, что умерший - 32-летний сотрудник Управления патрульной полиции в Херсонской области. В ходе осмотра тела следов насильственной смерти не обнаружено.
"Сейчас открыто уголовное производство, в рамках которого проводятся необходимые экспертизы и другие следственные действия для установления обстоятельств смерти патрульного полицейского. Также о происшествии сообщено Государственное бюро расследований", - отметили в полиции.
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