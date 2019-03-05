Поліцейським Латвії дозволили затримувати п'яних прямо на дому
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Комісія сейму Латвії з оборони і внутрішніх справ схвалила поправки до закону "Про поліцію", які передбачають розширення прав співробітників поліції. Про це УНН повідомляє з посиланням на DELFI.
"Одним з головних нововведень стане те, що поліцейські зможуть на підставі письмової заяви затримувати людей, які перебувають у себе вдома в стані алкогольного, наркотичного або психотропної сп'яніння і можуть завдати шкоди собі чи оточуючим. Тримати потенційно небезпечного співмешканця пропонують до того, поки не зникне причина загрози, але не довше ніж 12 годин", - пише видання.
Також планують дати поліцейським право доставляти п'яних або які перебувають під дією різних речовин людей не тільки в лікарню або додому, але і в витверезники.
Нагадаємо, Федеральний закон про легалізацію марихуани в рекреаційних цілях вступив в силув Канаді. Таким чином, Канада стане першою серед держав Групи семи (G7) і другою у світі країною після Уругваю (легалізував в 2013 році), яка перевела цей легкий наркотик в легальне поле, дозволивши його продаж, зберігання і вирощування.