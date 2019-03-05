Полицейским Латвии разрешили задерживать пьяных прямо на дому

“Одним из главных нововведений станет то, что полицейские смогут на основании письменного заявления задерживать людей, которые находятся у себя дома в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения и могут нанести вред себе или окружающим. Держать потенциально опасного сожителя предлагают до того, пока не исчезнет причина угрозы, но не дольше чем 12 часов”, — пишет издание.

Также планируют дать полицейским право доставлять пьяных или находящихся под действием различных веществ людей не только в больницу или домой, но и в вытрезвители.

Напомним, Федеральный закон о легализации марихуаны в рекреационных целях вступает в силу в среду в Канаде. Таким образом, Канада станет первой среди государств Группы семи (G7) и второй в мире страной после Уругвая (легализовал в 2013 году), которая перевела этот легкий наркотик в легальное поле, разрешив его продажу, хранение и выращивание.