Полицейским Латвии разрешили задерживать пьяных прямо на дому
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Комиссия сейма Латвии по обороне и внутренним делам одобрила поправки к закону “О полиции”, которые предусматривают расширение прав сотрудников полиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DELFI.
“Одним из главных нововведений станет то, что полицейские смогут на основании письменного заявления задерживать людей, которые находятся у себя дома в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения и могут нанести вред себе или окружающим. Держать потенциально опасного сожителя предлагают до того, пока не исчезнет причина угрозы, но не дольше чем 12 часов”, — пишет издание.
Также планируют дать полицейским право доставлять пьяных или находящихся под действием различных веществ людей не только в больницу или домой, но и в вытрезвители.
Напомним, Федеральный закон о легализации марихуаны в рекреационных целях вступает в силу в среду в Канаде. Таким образом, Канада станет первой среди государств Группы семи (G7) и второй в мире страной после Уругвая (легализовал в 2013 году), которая перевела этот легкий наркотик в легальное поле, разрешив его продажу, хранение и выращивание.