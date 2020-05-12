Поліцейські затримали киянина, який влаштував стрілянину на Черкащині

До поліції Маньківського району надійшло повідомлення, що біля одного з нічних магазинів міста чути постріли. На вказану адресу негайно виїхала слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці з’ясували, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого один з них витягнув пістолет та здійснив декілька пострілів, поранивши іншого чоловіка в ногу. Після чого стрілок сів у автомобіль іноземного виробництва та зник з місця пригоди. Потерпілим виявися житель Маньківки. Його з вогнепальним пораненням ноги доставлено до лікарні.

На пошуки зловмисника було негайно орієнтовано особовий склад поліції Черкащини. Орієнтування з описом підозрюваного та автомобіля, на якому він пересувався також було надано колегам з сусідніх областей. Автомобіль зловмисника виявили співробітники патрульної поліції Києва. За кермом автівки перебував чоловік, опис якого співпадав з описом, наданим потерпілим.

Зловмисника затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Надавати будь-які пояснення він відмовився. За вказаним фактом слідчим відділенням Маньківського відділення поліції зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, на Прикарпатті суд арештував хулігана, який підозрюється в стрілянині по машинах.