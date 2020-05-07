На Прикарпатті суд арештував хулігана, який підозрюється в стрілянині по машинах

"За процесуального керівництва Івано-Франківської місцевої прокуратури особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою",- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що йдеться про 37-річного жителя Івано-Франківська, який, перебуваючи в громадському місці, із застосуванням ножа безпричинно наніс потерпілому тілесні ушкодження, після чого зі зброї, яку також мав при собі, здійснив декілька пострілів у припарковані поруч автомобілі, чим здійснив їх пошкодження.

"Зауважимо, що на даний час відносно підозрюваного в суді вже слухається кримінальне провадження за вчинення хуліганських дій", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Покровську відкрили стрілянину по автівці з людьми.