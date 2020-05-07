На Прикарпатье суд арестовал хулигана, который подозревается в стрельбе по машинам
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Суд взял под стражу хулигана, который подозревается в стрельбе по машинам в Ивано-Франковске. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ивано-Франковской области.
"Под процессуальным руководством Ивано-Франковской местной прокуратуры лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что речь идет о 37-летнего жителе Ивано-Франковска, который, находясь в общественном месте, с применением ножа беспричинно нанес потерпевшему телесные повреждения, после чего из оружия, которое также имел при себе, совершил несколько выстрелов в припаркованные рядом автомобили, чем совершил их повреждения.
"Заметим, что в настоящее время в отношении подозреваемого в суде уже слушается уголовное производство за совершение хулиганских действий", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Покровске открыли стрельбу по машине с людьми.