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Полицейские задержали киевлянина, который устроил стрельбу в Черкасской области

Киев • УНН

 • 16010 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Во время ссоры один из мужчин достал пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив другого мужчины в ногу в Маньковке в Черкасской области. С места происшествия злоумышленник скрылся. Его задержали в Киеве. За совершенную стрельбу ему грозит до семи лет за решеткой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Черкасской области.

Полицейские задержали киевлянина, который устроил стрельбу в Черкасской области

В полицию Маньковского района поступило сообщение, что возле одного из ночных магазинов города слышны выстрелы. На указанный адрес немедленно выехала следственно-оперативная группа.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них вытащил пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив другого мужчины в ногу. После чего стрелок сел в автомобиль иностранного производства и скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался житель Маньковки. Его с огнестрельным ранением ноги доставили в больницу.

На поиски злоумышленника немедленно ориентирован личный состав полиции Черкасской области. Ориентировка с описанием подозреваемого и автомобиля, на котором он передвигался также было предоставлено коллегам из соседних областей. Автомобиль злоумышленника обнаружили сотрудники патрульной полиции Киева. За рулем автомобиля находился мужчина, описание которого совпадал с описанием, предоставленным потерпевшим.

Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Предоставлять какие-либо объяснения он отказался. По данному факту следственным отделением Минковского отделения полиции злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного частью 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, на Прикарпатье суд арестовал хулигана, который подозревается в стрельбе по машинам.

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