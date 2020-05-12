Полицейские задержали киевлянина, который устроил стрельбу в Черкасской области

КИЕВ. 12 мая. УНН. Во время ссоры один из мужчин достал пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив другого мужчины в ногу в Маньковке в Черкасской области. С места происшествия злоумышленник скрылся. Его задержали в Киеве. За совершенную стрельбу ему грозит до семи лет за решеткой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Черкасской области.