Поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який пограбував жінку в Слов'янську
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. 33-річному підозрюваному загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Слідство триває. Про це повідомляє УНН з посиланням на Слов'янський відділ поліції Донецької області.
13 березня мешканка Слов'янська стала жертвою нападу на пішохідному переході – на перехресті вулиць Банківська та Лозановича. Грабіжник заволодів гаманцем та втік. Жінка одразу зателефонувала в поліцію.
Зловмисник був затриманий поліцейськими на сусідній вулиці.
Наразі правопорушнику повідомлено про підозру у злочині, передбаченому ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Йому загрожує до 4 років позбавлення волі.
Нагадаємо, за вбивство кривдника матері син проведе 10 років за гратами.