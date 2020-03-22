Полицейские сообщили о подозрении мужчине, который ограбил женщину в Славянске
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. 33-летнему подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. Следствие продолжается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Славянский отдел полиции Донецкой области.
13 марта жительница Славянска стала жертвой нападения на пешеходном переходе - на перекрестке улиц Банковская и Лозановича. Грабитель завладел кошельком и убежал. Женщина сразу позвонила в полицию.
Злоумышленник был задержан полицейскими на соседней улице.
Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении в преступлении, предусмотренном ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Напомним, за убийство обидчика матери сын проведет 10 лет за решеткой.