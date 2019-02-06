Поліцейські досі шукають капітана "Норду"

"Відкрите кримінальне провадження, триває досудове розслідування", - сказали в прес-службі.



Додамо, що у розшукових обліках МВС він значиться, як зниклий безвісти.



Як повідомляв УНН, у Мелітопольському відділі поліції ГУНП в Запорізькій області слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України у зв'язку зі зникненням капітана рибацького судна "Норд" Володимира Горбенка.



Раніше повідомлялося, що Нацполіція перевіряє інформацію про зникнення капітана рибальського судна "Норд", затриманого в Україні. При цьому, спікер Служби безпеки України Олена Гітлянська повідомила, що відомостей про затримання капітана співробітниками СБУ немає.



Нагадаємо, адвокат Максим Могильницький повідомив, що капітан риболовецького судна "Норд" Володимир Горбенко зник безвісти: з 26 січня він не виходить на зв'язок.