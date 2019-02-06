Полицейские до сих пор ищут капитана "Норда"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Капитана рыбацкого судна "Норд" Владимира Горбенко до сих пор ищут. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе ГУ Национальной полиции Запорожской области.
"Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование", - сказали в пресс-службе.
Добавим, что в розыскных учетах МВД он числится, как пропавший без вести.
Как сообщал УНН, в Мелитопольском отделе полиции ГУНП в Запорожской области следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины в связи с исчезновением капитана рыбацкого судна "Норд" Владимира Горбенко.
Ранее сообщалось, что Нацполиция проверяет информацию об исчезновении капитана рыболовного судна "Норд", задержанного в Украине. При этом, спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что сведений о задержании капитана сотрудниками СБУ нет.
Напомним, адвокат Максим Могильницкий сообщил, что капитан рыболовного судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести: с 26 января он не выходит на связь.