Політологи прогнозують "трансформацію і очищення" "Слуг народу" після виборів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Після місцевих виборів на партію “Слуга народу” чекає “кадровий перетрус”. Таку думку в ефірі одного з українських телеканалів висловив політолог Олексій Якубін, передає УНН.

Кадрові зміни не торкнуться тих, хто покаже хороші результати на місцевих виборах, додав він.

“Якщо кандидати покажуть хороші результати в окремих містах — Верещук, наприклад, чи інші кандидати — то потім відповідно ці люди будуть командою Президента.
А решта — і в Офісі Президента, і в Уряді, і в фракції — буде певна “перезмінка”, — каже Якубін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Слуга народу” не голосуватиме за перенесення другого туру місцевих виборів — Верещук

Думку експерта розділяє аналітик, співвласник “Української Фабрики Думок”, Юрій Гаврилечко. У найближчому майбутньому партія “Слуга народу” зіткнеться з необхідністю трансформації і очищення, переконаний він.

Гаврилечко певен, що в рядах партії залишаться принципові особистості із сильним характером.

“Опонент чинного київського міського голови від партії влади — Ірина Верещук, хоча і мала в своєму активі досвід управління невеликим містом в якості мера, зробила ставку в своїй кампанії на презентацію іншої якості управління столицею і... буквально за кілька місяців вона перетворилася в політика загальнонаціонального масштабу.

Така кампанія дає свої результати. Крім того, зайшовши в парламент на багатогранних гаслах і включивши до свого складу людей з різним світоглядом, „СН“ вже в найближчому майбутньому зіткнеться з необхідністю трансформації і очищення, і оновлена партія спиратиметься на таких особистостей як Верещук, враховуючи її сильний характер і принциповість”, — коментує експерт.

Зауважимо, що партія “Слуга народу” поки що тримає лідерську позицію у рейтингах електоральних симпатій українців. Проте у спину їй дихають ЄС та ОПЗЖ.

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