Политологи прогнозируют "трансформацию и очистку" "Слуг народа" после выборов

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. После местных выборов на партию “Слуга народа” ждет “кадровая встряска”. Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал политолог Алексей Якубин, передает УНН.

Кадровые изменения не коснутся тех, кто покажет хорошие результаты на местных выборах, добавил он.

“Если кандидаты покажут хорошие результаты в отдельных городах — Верещук, например, другие кандидаты — то потом соответственно эти люди будут командой Президента.

А остальные — и в Офисе Президента, и в правительстве, и во фракции — будет определенная “пересменка”, — говорит Якубин.

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Мнение эксперта разделяет аналитик, совладелец “Украинской Фабрики Мыслей”, Юрий Гаврилечко. В ближайшем будущем партия “Слуга народа” столкнется с необходимостью трансформации и очищения, убежден он.

Гаврилечко уверен, что в рядах партии останутся принципиальные личности с сильным характером.

“Оппонент действующего киевского городского головы от партии власти — Ирина Верещук, хотя и имела в своем активе опыт управления небольшим городом в качестве мэра, сделала ставку в своей кампании на презентацию другого качества управления столицей и... буквально за несколько месяцев она превратилась в политика общенационального масштаба.

Такая кампания дает свои результаты. Кроме того, зайдя в парламент на многогранных лозунгах и включив в свой состав людей с разным мировоззрением, „СН“ уже в ближайшем будущем столкнется с необходимостью трансформации и очищения, и обновленная партия будет опираться на таких личностей как Верещук, учитывая ее сильный характер и принципиальность”, — комментирует эксперт.

Заметим, что партия “Слуга народа” пока что держит лидирующие позиции в рейтингах электоральных симпатий украинцев. Однако в спину ей дышат ЕС и ОПЗЖ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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