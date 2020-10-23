Политологи прогнозируют "трансформацию и очистку" "Слуг народа" после выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. После местных выборов на партию “Слуга народа” ждет “кадровая встряска”. Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал политолог Алексей Якубин, передает УНН.
Кадровые изменения не коснутся тех, кто покажет хорошие результаты на местных выборах, добавил он.
“Если кандидаты покажут хорошие результаты в отдельных городах — Верещук, например, другие кандидаты — то потом соответственно эти люди будут командой Президента.
А остальные — и в Офисе Президента, и в правительстве, и во фракции — будет определенная “пересменка”, — говорит Якубин.
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Мнение эксперта разделяет аналитик, совладелец “Украинской Фабрики Мыслей”, Юрий Гаврилечко. В ближайшем будущем партия “Слуга народа” столкнется с необходимостью трансформации и очищения, убежден он.
Гаврилечко уверен, что в рядах партии останутся принципиальные личности с сильным характером.
“Оппонент действующего киевского городского головы от партии власти — Ирина Верещук, хотя и имела в своем активе опыт управления небольшим городом в качестве мэра, сделала ставку в своей кампании на презентацию другого качества управления столицей и... буквально за несколько месяцев она превратилась в политика общенационального масштаба.
Такая кампания дает свои результаты. Кроме того, зайдя в парламент на многогранных лозунгах и включив в свой состав людей с разным мировоззрением, „СН“ уже в ближайшем будущем столкнется с необходимостью трансформации и очищения, и обновленная партия будет опираться на таких личностей как Верещук, учитывая ее сильный характер и принципиальность”, — комментирует эксперт.
Заметим, что партия “Слуга народа” пока что держит лидирующие позиции в рейтингах электоральных симпатий украинцев. Однако в спину ей дышат ЕС и ОПЗЖ.