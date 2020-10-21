"Слуга народу" не голосуватиме за перенесення другого туру місцевих виборів - Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Партія "Слуга народу" не підтримуватиме постанову про перенесення другого туру місцевих виборів. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила народний депутат, кандидат у мери Києва Ірина Верещук, передає УНН.
"Ця постанова не потрапить до парламентської зали, ми точно не будемо за неї голосувати і точно другий тур виборів буде, тому що вона абсурдна по своїй суті як юридично так і політично", - заявила Верещук.
Нагадаємо, що мова про проект постанови №4234, яким пропонується не проводити другий тур виборів у період дії карантину. Автором документу є народний депутат від "Слуги Народу" Тетяна Грищенко.