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Політолог про виступ на параді: вистава, де путін був головним елементом, а лідери ОДКБ масовкою

Політолог про виступ на параді: вистава, де путін був головним елементом, а лідери ОДКБ масовкою

Київ • УНН

 • 2808282 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Російський диктатор володимир путін нічого нового під час виступу на параді до Дня перемоги не сказав. Все виглядало, як вистава, на якій головним елементом був путін, а всі інші масовкою, в тому числі лідери ОДКБ. Таку думку висловив журналісту УНН політолог Володимир Воля.

Цитата

«путін нічого нового не сказав. Я б звернув увагу на те, в якому контексті це все відбувалося. путін вкотре говорить одне й те саме, змінюється лише мізансцена, на якій він все це проголошує», - сказав Воля.

За його словами, путін намагався виставити цей парад як захід, який показує, що разом з росією лідери ОДКБ, які прибули на парад до москви.

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«Тут питання, чому лідери цих держав прибули на цей парад. Я думаю, що лідери цих держав частково усвідомлювали, що вони будуть заручниками промови путіна і їхня присутність виглядатиме як згода з тим, що говорить путін. Зокрема, про те, що Захід хоче знищити росію», - зазначив політолог.

Воля вважає, що лідери ОДКБ опинилися в ситуації після якої повинні дати коментарі, чи згодні вони з тим, що сказав путін.

«Виходить, що путін використав їх у якості реквізиту своєї вистави. Але з іншого боку глави держав розуміли, що путін буде говорити щось подібне. Тобто ми побачили виставу, на якій головним елементом програми був путін, а всі інші масовкою, в тому числі лідери держав, які прибули до нього», - сказав Воля.

Коментуючи кількість техніки на параді Воля зазначив, що ми побачили, що росія всі ресурси задіяла на війні, навіть для параду в москві техніки особливо не було.

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«Я б звернув увагу на те, що парад був мінімалістичним, всі вже відзначили, що з танків там був лише один музейний Т-34, мінімум бронетехніки», - додав він.

Окрім того, Воля висловив думку, що присутність лідерів інших держав свідчить про те, що ніякої атаки дронів на кремль не було й то була вистава.

«Думаю, що не ризикнули б глави держав їхати на парад, коли є реальна можливість атаки. Я думаю, що вони всі прекрасно знали, що ніякої атаки на кремль не було», - зазначив Воля.

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