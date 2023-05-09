Данілов: "парад" безславно померлих російських солдатів - "єдиний, що гідний приймати вбивця українських дітей путін"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Секретар РНБО України Олексій Данілов у своєму Twitter коротко прокоментував сьогоднішній парад на червоній площі у москві, пише УНН.
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«Декілька годин можуть крокувати «парадом» на «червоній площі» мертві російські окупанти, які безславно і без честі загинули в Україні. Це єдиний парад, який гідний приймати вбивця українських дітей путін у свого чвк-війська, і єдина правда, яку мають знати росіяни про свою країну», - написав Данілов.
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Нагадаємо
Перед сьогоднішнім дійством у москві в останній момент відмінили повітряну частину параду.