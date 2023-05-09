Данилов: "парад" бесславно умерших российских солдат - "единственный, который достоин принимать убийца украинских детей путин"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в своем Twitter кратко прокомментировал сегодняшний парад на красной площади в москве, пишет УНН.
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«Несколько часов могут шагать «парадом» на «красной площади» мертвые российские оккупанты, бесславно и без чести погибшие в Украине. Это единственный парад, который достоин принимать убийца украинских детей путин у своего чвк-войска, и единственная правда, которую должны знать россияне о своей стране», - написал Данилов.
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Напомним
Перед сегодняшним действом в москве в последний момент отменили воздушную часть парада.