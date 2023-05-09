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13 марта, 19:26 • 49938 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105424 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108065 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 108207 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101995 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96169 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110511 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131477 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171469 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Данилов: "парад" бесславно умерших российских солдат - "единственный, который достоин принимать убийца украинских детей путин"

Данилов: "парад" бесславно умерших российских солдат - "единственный, который достоин принимать убийца украинских детей путин"

Киев • УНН

 • 1672715 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в своем Twitter кратко прокомментировал сегодняшний парад на красной площади в москве, пишет УНН.

Цитата

«Несколько часов могут шагать «парадом» на «красной площади» мертвые российские оккупанты, бесславно и без чести погибшие в Украине. Это единственный парад, который достоин принимать убийца украинских детей путин у своего чвк-войска, и единственная правда, которую должны знать россияне о своей стране», - написал Данилов.

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Напомним

Перед сегодняшним действом в москве в последний момент отменили воздушную часть парада.

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