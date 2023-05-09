Политолог о выступлении на параде: спектакль, где путин был главным элементом, а лидеры ОДКБ массовкой

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«путин ничего нового не сказал. Я бы обратил внимание на то, в каком контексте это все происходило. путин в который раз говорит одно и то же, меняется лишь мизансцена, на которой он все это провозглашает», - сказал Воля.

По его словам, путин пытался выставить этот парад как мероприятие, которое показывает, что вместе с россией лидеры ОДКБ, которые прибыли на парад в Москву.

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«Здесь вопрос, почему лидеры этих государств прибыли на этот парад. Я думаю, что лидеры этих государств частично осознавали, что они будут заложниками речи путина и их присутствие будет выглядеть как согласие с тем, что говорит путин. В частности, о том, что Запад хочет уничтожить россию», - отметил политолог.

Воля считает, что лидеры ОДКБ оказались в ситуации после которой должны дать комментарии, согласны ли они с тем, что сказал путин.

«Получается, что путин использовал их в качестве реквизита своего спектакля. Но с другой стороны главы государств понимали, что путин будет говорить нечто подобное. То есть мы увидели спектакль, на котором главным элементом программы был путин, а все остальные массовкой, в том числе лидеры государств, которые прибыли к нему», - сказал Воля.

Комментируя количество техники на параде Воля отметил, что мы увидели, что россия все ресурсы задействовала на войне, даже для парада в москве техники особо не было.

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«Я бы обратил внимание на то, что парад был минималистичным, все уже отметили, что из танков там был только один музейный Т-34, минимум бронетехники», - добавил он.

Кроме того, Воля высказал мнение, что присутствие лидеров других государств свидетельствует о том, что никакой атаки дронов на кремль не было и это был спектакль.

«Думаю, что не рискнули бы главы государств ехать на парад, когда есть реальная возможность атаки. Я думаю, что они все прекрасно знали, что никакой атаки на кремль не было», - отметил Воля.

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