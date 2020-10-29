Політолог про рішення суду: українських платників податків хочуть змусити вдруге заплатити Суркісам

ukru
18:42 • 1455 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 15099 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 57474 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 104088 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 111618 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 113680 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 145616 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124412 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124216 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123630 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 74650 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 86304 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 102789 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 101550 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 74151 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 56978 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 74151 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 63831 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 145616 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 113253 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 42791 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 52196 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 106106 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 124563 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124062 перегляди
Актуальне
Політолог про рішення суду: українських платників податків хочуть змусити вдруге заплатити Суркісам

Політолог про рішення суду: українських платників податків хочуть змусити вдруге заплатити Суркісам

Київ • УНН

 • 14571 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Сьогоднішні рішення суду у так званій справі "Суркісів - Привату" вказують на те, що українських платників податків все ж хочуть змусити заплатити братам Суркісам 350 млн дол. Про це у коментарі УНН зазначив політолог Володимир Цибулько.

"Мало того, що ми вже одного разу компенсували "Привату" кошти за рахунок платників податків - 5,5 млрд грн, які були розкрадені командою попередніх власників банку. Тепер ще й 350 млн доларів", - сказав він.

Цибулько наголошує, що причиною протидержавних судових рішень є "шахрайська судова змова - олігархів із суддями".

"Той же суддя Вовк. Він і досі на посаді, щоб приймати потрібні олігархам рішення. Він мав би сидіти в іншому місці, а не на місці судді", - сказав Цибулько.

Він також наголосив на тому, що після таких судових ухвал, Україна тепер може забути про підтримку з боку міжнародних партнерів.

"Забудьте. І подякуйте цим олігархам. А сьогодні якийсь "бонус" для Зеленського – цілий ланцюг недолугих рішень, починаючи з рішення КСУ про декларації і закінчуючи рішенням судді Вовка. (Це - ред.) свідчить про нахабство чинної влади з перегляду реформи ВСУ, започатковане в часи Порошенка. І, по суті, призупинення судової реформи почало давати плоди. Оце те, до чого призвело скорочення складу ВСУ. Сьогоднішні судові рішення мали б призвести до ліквідації КСУ, створення спеціальної палати ВСУ і ліквідації, як мінімум, окружного суду", - резюмував політолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Kroll вирахувала аферу Суркісів з виведення з Привату 150 млн доларів - ЗМІ

Як писав УНН, суд відмовив у клопотанні "ПриватБанку" зупинити дію рішення судді Вовка на користь братів Суркісів.

Зауважимо, за даними ЗМІ, загальна сума боргу ФК "Динамо" і його власників - Суркісів - перед ПриватБанком становить 21,7 млн дол. і 330 млн грн. При цьому офіційна декларація Григорія Суркіса свідчить про здатність сім'ї погасити цей борг в 100% розмірі.

Олігархи не платять ці борги роками, і, на думку депутата Юрчишина, саме тому, що "їм дозволяють жити за рахунок держави". 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92