Політолог про рішення суду: українських платників податків хочуть змусити вдруге заплатити Суркісам

"Мало того, що ми вже одного разу компенсували "Привату" кошти за рахунок платників податків - 5,5 млрд грн, які були розкрадені командою попередніх власників банку. Тепер ще й 350 млн доларів", - сказав він.

Цибулько наголошує, що причиною протидержавних судових рішень є "шахрайська судова змова - олігархів із суддями".

"Той же суддя Вовк. Він і досі на посаді, щоб приймати потрібні олігархам рішення. Він мав би сидіти в іншому місці, а не на місці судді", - сказав Цибулько.

Він також наголосив на тому, що після таких судових ухвал, Україна тепер може забути про підтримку з боку міжнародних партнерів.

"Забудьте. І подякуйте цим олігархам. А сьогодні якийсь "бонус" для Зеленського – цілий ланцюг недолугих рішень, починаючи з рішення КСУ про декларації і закінчуючи рішенням судді Вовка. (Це - ред.) свідчить про нахабство чинної влади з перегляду реформи ВСУ, започатковане в часи Порошенка. І, по суті, призупинення судової реформи почало давати плоди. Оце те, до чого призвело скорочення складу ВСУ. Сьогоднішні судові рішення мали б призвести до ліквідації КСУ, створення спеціальної палати ВСУ і ліквідації, як мінімум, окружного суду", - резюмував політолог.

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Як писав УНН, суд відмовив у клопотанні "ПриватБанку" зупинити дію рішення судді Вовка на користь братів Суркісів.

Зауважимо, за даними ЗМІ, загальна сума боргу ФК "Динамо" і його власників - Суркісів - перед ПриватБанком становить 21,7 млн дол. і 330 млн грн. При цьому офіційна декларація Григорія Суркіса свідчить про здатність сім'ї погасити цей борг в 100% розмірі.

Олігархи не платять ці борги роками, і, на думку депутата Юрчишина, саме тому, що "їм дозволяють жити за рахунок держави".