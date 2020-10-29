Политолог о решении суда: украинских налогоплательщиков хотят заставить во второй раз заплатить Суркисам
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Сегодняшние решения суда по так называемому делу "Суркисов - Привата" указывают на то, что украинских налогоплательщиков все же хотят заставить заплатить братьям Суркисам 350 млн долл. Об этом в комментарии УНН сказал политолог Владимир Цыбулько.
"Мало того, что мы уже однажды компенсировали "Привату" средства за счет налогоплательщиков - 5,5 млрд грн, которые были разворованы командой предыдущих владельцев банка. Теперь еще и 350 млн долларов", - сказал он.
Цыбулько отмечает, что причиной противогосударственных судебных решений является "мошеннический судебный заговор - олигархов с судьями".
"Тот же судья Вовк. Он до сих пор в должности, чтобы принимать нужные олигархам решение. Он должен сидеть в другом месте, а не на месте судьи", - сказал Цыбулько.
Он также отметил, что после таких судебных постановлений, Украина теперь может забыть о поддержке со стороны международных партнеров.
"Забудьте. И поблагодарите этих олигархов. А сегодня какой-то "бонус" для Зеленского - целая цепь нелепых решений, начиная с решения КСУ о декларациях и заканчивая решением судьи Вовка. (Это - ред.) свидетельствует о наглости действующей власти по пересмотру реформы ВСУ, что было начато во времена Порошенко. И, по сути, приостановление судебной реформы начало приносить плоды. Это то, к чему привело сокращение состава ВСУ. Сегодняшние судебные решения должны привести к ликвидации КСУ, созданию специальной палаты ВСУ и ликвидации, как минимум, окружного суда" , - резюмировал политолог.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Kroll вычислила аферу Суркисов по выводу из Привата 150 млн долларов - СМИ
Как писал УНН, суд отказал в ходатайстве "ПриватБанка" приостановить действие решения судьи Вовка в пользу братьев Суркисов.
Отметим, по данным СМИ , общая сумма долга ФК "Динамо" и его владельцев - Суркисов - перед ПриватБанком составляет 21,7 млн долл. и 330 млн грн. При этом официальная декларация Григория Суркиса свидетельствует о способности семьи погасить этот долг в 100% размере.
Олигархи не платят эти долги годами, и, по мнению депутата Юрчишина, именно потому, что "им позволяют жить за счет государства".