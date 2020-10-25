Політолог оцінив шанси Верещук і Попова зустрітися із Кличком у другому турі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Дані екзит-полів, по-перше, дещо різняться, а по-друге, вони показують мінімальний розрив між претендентами на вихід у другий тур виборів мера Києва. Та, з огляду на бекграунд, у Ірини Верещук шанси таки вищі. Про це у коментрі УНН розповів політичний експерт Валерій Клочок.
“Я бачив дані і заголовки. Стосовно даних цих трьох кандидатів: Попов, Притула, Верещук. Шустер, наприклад, „говорить“, що виходять або Попов, або Верещук, і третій — Притула, взагалі в такому порядку. Так, у них шанси приблизно рівні для виходу у другий тур. Але, звичайно, кінцеві результати будуть виключно після підрахунку голосів.
... я був і залишаюся прихильником того, що, все ж таки, з огляду на ведення кампаній і „бек раунд“, Верещук має найбільші шанси потрапити у другий тур. Але, звісно, що така боротьба „ніс в ніс“, то вона вказує на те, що тут орієнтир виключно на підрахунок голосів.
Але, загалом, наша оцінка була приблизно правильна, я маю на увазі оцінка моя і моїх колег, що саме у другому турі буде Верещук. Але найголовніше, що з цього треба винести, так як я і прогнозував раніше, що в один тур цього року вибори не відбудуться. І вони не відбулися в один тур”, — сказав він.
Як писав УНН, за даними екзит-полів, до другого туру виборів мера Києва ще мають шанси вийти як Олександр Попов, так і Ірина Верещук. Розрив між ними становить менше 1%.