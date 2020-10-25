Политолог оценил шансы Верещук и Попова встретиться с Кличко во втором туре

"Я видел данные и заголовки. Относительно данных этих трех кандидатов: Попов, Притула, Верещук. Шустер, например, "говорит", что выходят или Попов, или Верещук, и третий - Притула, вообще в таком порядке. Да, у них шансы примерно равны для выхода во второй тур. Но, конечно, конечные результаты будут исключительно после подсчета голосов.

... я был и остаюсь сторонником того, что, все же, учитывая ведения кампаний и "бэк раунд", Верещук имеет наибольшие шансы попасть во второй тур. Но, конечно, что такая борьба "нос в нос", то она указывает на то, что здесь ориентир исключительно на подсчет голосов.

Но, в общем, наша оценка была примерно правильная, я имею в виду оценка моя и моих коллег, что именно во втором туре будет Верещук. Но самое главное, что из этого следует вынести, так как я и прогнозировал ранее, что в один тур в этом году выборы не состоятся. И они не состоялись в один тур", - сказал он.

Как писал УНН, по данным экзит-полов, во второй тур выборов мэра Киева еще имеет шансы выйти как Александр Попов, так и Ирина Верещук. Разрыв между ними составляет менее 1%.