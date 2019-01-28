Політолог нагадав Білецькому про завіти українського націоналізму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Політолог прокоментував заяву Андрія Білецького про те, що Кубань і Кавказ – українські території. Про це на своїй сторінці у Facebook написав політолог Сергій Бондаренко, передає УНН.
"Тут друзі обурюються заявою Андрія Білецького про те, що Кубань і Кавказ – українські території. Я також обурююся тим, що пан Андрій відійшов від настанов класиків українського націоналізму, ревізував, так би мовити, їх вчення. Олег Ольжич, член Проводу українських націоналістів і фактичний керівник мельниківської ОУН у 1942-1944 роках, поема "Незнаному воякові":
"Над рідним простором Карпати-Памір
Сліпуча і вічна, як слава,
Напружена арка на цоколі гір
Ясніє Залізна Держава".
Білецький вирішив відмовитися від українського Каспію і української Середньої Азії????", – написав політолог Костянтин Бондаренко.