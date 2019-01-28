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США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

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В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Політолог нагадав Білецькому про завіти українського націоналізму

Політолог нагадав Білецькому про завіти українського націоналізму

Київ • УНН

 • 8857 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Політолог прокоментував заяву Андрія Білецького про те, що Кубань і Кавказ – українські території. Про це на своїй сторінці у Facebook написав політолог Сергій Бондаренко, передає УНН. 

"Тут друзі обурюються заявою Андрія Білецького про те, що Кубань і Кавказ – українські території. Я також обурююся тим, що пан Андрій відійшов від настанов класиків українського націоналізму, ревізував, так би мовити, їх вчення. Олег Ольжич, член Проводу українських націоналістів і фактичний керівник мельниківської ОУН у 1942-1944 роках, поема "Незнаному воякові":

"Над рідним простором Карпати-Памір

Сліпуча і вічна, як слава,

Напружена арка на цоколі гір

Ясніє Залізна Держава".

Білецький вирішив відмовитися від українського Каспію і української Середньої Азії????", – написав політолог Костянтин Бондаренко.

Українські Національні Новини

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