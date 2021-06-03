Політики за місяць витратили на рекламу у Facebook понад 150 тис. доларів: найщедрішою стала партія “За майбутнє”

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"Так, з 1 по 30 травня на трансляцію 9 451 рекламного допису політичного змісту з майже 1300 сторінок було витрачено від 157 624 до 255 918 доларів. 6,2% рекламних оголошень не містили маркування “політична реклама”, всупереч правилам соцмережі. У травні минулого року показники були дуже схожі — на політичний піар за допомогою Facebook-реклами було витрачено від 144 041 до 231 656 американських доларів", - йдеться в повідомленні.

Деталі

ОПОРА дійшла висновку, що попри ознаки неофіційного старту осінніх виборчих кампаній в Харкові та на Черкащині, інвестиції в Facebook-рекламу політичних гравців у травні скоротилися.

"Це ілюструє і зниження вкладень у просування в соцмережі топ-десяти найщедріших рекламодавців. За даними Facebook Ad Library Report, разом вони витратили на політичну рекламу 39 180 доларів, у квітні 2021 року сумарні перерахування за промоцію склали майже 55 тисяч доларів. До найбільших замовників політичної реклами цього місця входять сторінки трьох політичних партій, двох політиків, а також трьох медіа та “президентського проєкту”. Як і минулого місяця, відповідно інформації про платника, то найбільше витрачає політична партія “За майбутнє”, що замовляє рекламу на трьох сторінках (сумарні витрати у травні — 12 346 доларів)", - зазначається в повідомленні.

Так, у травні найбільші вкладення в просування контенту були здійсненні з офіційної сторінки партії “За майбутнє”, яка фактично є найбільшим рекламодавцем місяця. Цього місяця на центральній сторінці партії транслювалося 69 рекламних публікацій, загальною вартість 6 224 долара. Традиційно контент сторінки присвячений висвітленню позиції партійців щодо важливих суспільно-економічних та політичних питань. Три пости стосувалися встановлення результатів проміжних виборів до Верховної Ради у виборчому окрузі №87: оцінка рішення ЦВК, заява партії, заклик до перевиборів. Кожна з цих публікацій вартувала до 100 доларів.

Друга за розміром сума — 5569 доларів — на політичну рекламу в Facebook була інвестована зі сторінки політичної партії “Слуга Народу”. Водночас ця сторінка опинилася і на другій позиції за кількість повідомлень, що транслювалися протягом місяця — 223 рекламні пости.

Просувається на сторінці інформація про ініціативи партійців у Верховній Раді, робота законодавчого органу, активності регіональних команд. Також частина рекламного контенту була присвячена 2 рокам президентства Володимира Зеленського та проєкту Всеукраїнський форум Україна 30.

Окрім того, повідомляється, що вперше в десятці лідерів за витратами на політичну рекламу у Facebook опинилася сторінка політичної партії “Опозиційна платформа — За життя”, яка на трансляцію більше однотипних постів з вітанням “Дякуємо за перемогу! Дякуємо за життя” (до 9 травня) витратила 3875 американських доларів.

"Прикметно, що рекламна стратегія партії покрила лише частину регіонів країни. Не демонструвався цей контент користувачам з Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Хмельницької та Вінницької областей. Найбільше показів промо постів орієнтувалося на користувачів із Харківщини, Одещини та Донеччини (18,5 та 12,4 % відповідно). Цікавить замовників політичної реклами там само здебільшого жіноча аудиторія, старше 55 років", - зазначають у громадській мережі.

Повідомляється, що 3706 доларів витратив на піар в соціальній мережі Facebook на своїй сторінці Арсеній Яценюк. Лідер рейтингів найщедріших рекламодавців на початку 2021 року зберігає травні позицію в середині.

"У значній частині рекламних оголошень на сторінці політика використовується так звані клікбейтні меседжі (наприклад, “Буду радий бачити вас на своїй офіційній Сторінці у Facebook. Долучайтесь!”; “Козак, Медведчук і Путін — це одне й те саме. Згоден? Став лайк!”; “Буду радий бачити вас у своєму Telegram”). Інша частина постів у травні просуває виступи Арсенія Яценюка на телебаченні, або звертається до аудиторії з привітаннями до різних свят. Як і в перші місяці року політична реклама на сторінці орієнтована на покази в усіх регіонах України, окрім Луганської області",- йдеться в повідомленні.

Доповнення

На рекламу у Facebook у квітні поточного року політики витратили суму від 174 390 до 276 310 доларів, причому сума витрат топ-10 гравців ринку становить майже 55 тисяч доларів.



Нагадаємо, соцмережа Facebook націлилася на ботоферми і видалила понад 100 акаунтів, які були пов’язані з політичною партією “Слуга Народу”.

У компанії заявили, що видалили 105 акаунтів за порушення політики Facebook щодо скоординованої неавтентичної поведінки. Люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свою особистість і координацію дій. Розслідування виявило зв’язок з особами, пов’язаними з політичною партією “Слуга народу” в Україні.

На рекламу сторінок витратили близько 210 тисяч доларів.