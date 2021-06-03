Политики за месяц потратили на рекламу в Facebook более 150 тыс. долларов: самой щедрой стала партия "За будущее"

Цитата:

"Так, с 1 по 30 мая на трансляцию 9 451 рекламного сообщения политического содержания с почти 1300 страниц было потрачено от 157 624 до 255 918 долларов. 6,2% рекламных объявлений не содержали маркировку "политическая реклама", вопреки правилам соцсети. В мае прошлого года показатели были очень похожи - на политический пиар с помощью Facebook-рекламы было потрачено от 144 041 до 231 656 американских долларов", - говорится в сообщении.

Детали

ОПОРА пришла к выводу, что несмотря на признаки неофициального старта осенних избирательных кампаний в Харькове и в Черкасской области, инвестиции в Facebook-рекламу политических игроков в мае сократились.

"Это иллюстрирует и снижение вложений в продвижение в соцсети топ-десяти самых щедрых рекламодателей. По данным Facebook Ad Library Report, вместе они потратили на политическую рекламу 39 180 долларов, в апреле 2021 года суммарные перечисления за рекламу составили почти 55 тысяч долларов. К крупнейшим заказчикам политической рекламы этого места входят страницы трех политических партий, двух политиков, а также трех медиа и "президентского проекта". Как и в прошлом месяце, согласно информации о плательщике, то больше всего тратит политическая партия "За будущее", что заказывает рекламу на трех страницах (суммарные расходы в мае - 12 346 долларов)", - отмечается в сообщении.

Так, в мае наибольшие вложения в продвижение контента были осуществлены с официальной страницы партии "За будущее", которая фактически является крупнейшим рекламодателем месяца. В этом месяце на центральной странице партии транслировалось 69 рекламных публикаций, общей стоимостью 6224 доллара. Традиционно контент страницы посвящен освещению позиции партийцев по важным общественно-экономическим и политическим вопросам. Три поста касались установления результатов промежуточных выборов в Верховную Раду в избирательном округе №87: оценка решения ЦИК, заявление партии, призыв к перевыборам. Каждая из этих публикаций стоила до 100 долларов.

Вторая по величине сумма - 5569 долларов - на политическую рекламу в Facebook была инвестирована со страницы политической партии "Слуга народа". В то же время эта страница оказалась и на второй позиции количества сообщений, которые транслировались в течение месяца - 223 рекламных поста.

Продвигается на странице информация об инициативах партийцев в Верховной Раде, работа законодательного органа, активности региональных команд. Также часть рекламного контента была посвящена 2 годам президентства Владимира Зеленского и проекту Всеукраинский форум Украины 30.

Кроме того, сообщается, что впервые в десятке лидеров по расходам на политическую рекламу в Facebook оказалась страница политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая на трансляцию более однотипных постов с приветствием "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь" (к 9 мая) потратила 3875 долларов США.

"Примечательно, что рекламная стратегия партии покрыла только часть регионов страны. Не демонстрировался этот контент пользователям из Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областей. Больше всего показов промо постов ориентировалось на пользователей из Харьковской, Одесской и Донецкой областей (18,5 и 12,4% соответственно). Интересует заказчиков политической рекламы там же в основном женская аудитория старше 55 лет", - отмечают в общественной сети.

Сообщается, что 3706 долларов потратил на пиар в социальной сети Facebook на своей странице Арсений Яценюк. Лидер рейтингов самых щедрых рекламодателей в начале 2021 года сохраняет в мае позицию в середине.

"В значительной части рекламных объявлений на странице политика используются так называемые кликбейтные месседжи (например, "Буду рад видеть вас на своей официальной странице в Facebook. Присоединяйтесь!", "Козак, Медведчук и Путин - это одно и то же. Согласен? Ставь лайк!", "Буду рад видеть вас в своем Telegram"). Другая часть постов в мае продвигает выступления Арсения Яценюка на телевидении, или обращается к аудитории с поздравлениями к различным праздникам. Как и в первые месяцы года политическая реклама на странице ориентирована на показы во всех регионах Украины, кроме Луганской области", - говорится в сообщении.

Дополнение

На рекламу в Facebook в апреле текущего года политики потратили сумму от 174 390 до 276 310 долларов, причем сумма расходов топ-10 игроков рынка составляет почти 55 тысяч долларов.



Напомним, соцсеть Facebook нацелилась на ботофермы и удалила более 100 аккаунтов, которые были связаны с политической партией "Слуга народа".

В компании заявили, что удалили 105 аккаунтов за нарушение политики Facebook относительно скоординированного неаутентичного поведения. Люди, которые стоят за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координации действий. Расследование выявило связь с лицами, связанными с политической партией "Слуга народа" в Украине.

На рекламу страниц потратили около 210 тысяч долларов.