Поклонська звинуватила екс-командира "Азову" Білецького в замаху на своє життя

КИЇВ. 6 березня. УНН. Депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська, яка була окупаційним прокурором Криму, випустила книгу мемуарів "Кримська весна: до і після. Історія з перших вуст". У ній вона стверджує, що її намагалися вбити за допомогою начиненою саморізами бомби. Про це інформує УНН з посиланням на Крим.Реаліі.