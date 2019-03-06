Поклонська звинуватила екс-командира "Азову" Білецького в замаху на своє життя
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська, яка була окупаційним прокурором Криму, випустила книгу мемуарів "Кримська весна: до і після. Історія з перших вуст". У ній вона стверджує, що її намагалися вбити за допомогою начиненою саморізами бомби. Про це інформує УНН з посиланням на Крим.Реаліі.
Поклонська написала, що коли вона була "прокурором" Криму, "ополченці" з її охорони виявили під будівлею "прокуратури" вибуховий пристрій. Він "повинен був спрацювати о 8 годині 45 хвилин, коли більшість співробітників йдуть на роботу", а автомобіль прокурора "саме в'їжджає у ворота прокуратури".
Вона написала, що замах замовив екс-командир полку "Азов", народний депутат України Андрій Білецький. При цьому, як написала Поклонська, вибуховий пристрій встановив 19-річний житель Криму Максим Філатов.
Публічних коментарів Андрія Білецького з приводу звинувачень Поклонский немає.
Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив кримчанина Максима Філатова до 6 років колонії суворого режиму. За версією російського слідства, Філатов у квітні 2014 року підпалив будівлю мечеті "Чукурча" в Сімферополі, після чого, в серпні того ж року, використовуючи саморобний вибуховий пристрій, спробував здійснити теракт у будівлі підконтрольної Росії прокуратури Криму.
Відзначимо, що на материковій частині України щодо Наталії Поклонский порушили дві кримінальні справи: про державну зраду і про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Вона також знаходиться в санкційних списках ЄС і ще ряду окремих країн, зокрема Австралії, Швейцарії, Ліхтенштейну і Норвегії.
Раніше УНН повідомляв, що Генпрокуратура підготувала підозру Поклонскій в незаконному позбавленні волі Сенцова та інших політв'язнів.