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7 марта, 13:58 • 119547 просмотра

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7 марта, 08:52 • 149793 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116584 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141101 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Поклонская обвинила экс-командира "Азова" Билецкого в покушении на свою жизнь

Поклонская обвинила экс-командира "Азова" Билецкого в покушении на свою жизнь

Киев  •  УНН

 • 8877 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая была оккупационным прокурором Крыма, выпустила книгу мемуаров "Крымская весна: до и после. История из первых уст". В ней она утверждает, что ее пытались убить с помощью начиненной саморезами бомбы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Поклонская написала, что когда она являлась "прокурором" Крыма, входившие в ее охрану "ополченцы" обнаружили под зданием "прокуратуры" взрывное устройство. Оно "должно было сработать в 8 часов 45 минут, когда большинство сотрудников идут на работу", а автомобиль прокурора "как раз въезжает в ворота прокуратуры".

Она написала, что покушение заказал экс-командир полка "Азов", народный депутат Украины Андрей Билецкий. При этом, как написала Поклонская, взрывное устройство установил 19-летний житель Крыма Максим Филатов.

Публичных комментариев Андрея Билецкого по поводу обвинений Поклонской нет.
Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчанина Максима Филатова к 6 годам колонии строгого режима. По версии российского следствия, Филатов в апреле 2014 года поджег здание мечети "Чукурча" в Симферополе, после чего, в августе того же года, используя самодельное взрывное устройство, попытался совершить теракт у здания подконтрольной России прокуратуры Крыма.

Отметим, что на материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Она также находится в санкционных списках ЕС и еще ряда отдельных стран, в частности Австралии, Швейцарии, Лихтенштейна и Норвегии.

Ранее УНН сообщал, что Генпрокуратура подготовила подозрение Поклонской в незаконном лишении свободы Сенцова и других политзаключенных. 

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