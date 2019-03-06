Поклонская обвинила экс-командира "Азова" Билецкого в покушении на свою жизнь
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая была оккупационным прокурором Крыма, выпустила книгу мемуаров "Крымская весна: до и после. История из первых уст". В ней она утверждает, что ее пытались убить с помощью начиненной саморезами бомбы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Поклонская написала, что когда она являлась "прокурором" Крыма, входившие в ее охрану "ополченцы" обнаружили под зданием "прокуратуры" взрывное устройство. Оно "должно было сработать в 8 часов 45 минут, когда большинство сотрудников идут на работу", а автомобиль прокурора "как раз въезжает в ворота прокуратуры".
Она написала, что покушение заказал экс-командир полка "Азов", народный депутат Украины Андрей Билецкий. При этом, как написала Поклонская, взрывное устройство установил 19-летний житель Крыма Максим Филатов.
Публичных комментариев Андрея Билецкого по поводу обвинений Поклонской нет.
Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчанина Максима Филатова к 6 годам колонии строгого режима. По версии российского следствия, Филатов в апреле 2014 года поджег здание мечети "Чукурча" в Симферополе, после чего, в августе того же года, используя самодельное взрывное устройство, попытался совершить теракт у здания подконтрольной России прокуратуры Крыма.
Отметим, что на материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Она также находится в санкционных списках ЕС и еще ряда отдельных стран, в частности Австралии, Швейцарии, Лихтенштейна и Норвегии.
Ранее УНН сообщал, что Генпрокуратура подготовила подозрение Поклонской в незаконном лишении свободы Сенцова и других политзаключенных.