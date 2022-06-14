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Поклонська від рф отримала нову посаду та заявила, що йде з соціальних мереж

Поклонська від рф отримала нову посаду та заявила, що йде з соціальних мереж

Київ • УНН

 • 125290 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Сьогодні експрокурор Криму та колаборантка Наталія Поклонська повідомила, що була призначена на посаду радника Генерального прокурора російської федерації Ігоря Краснова, передає УНН.

Деталі

Коментуючи своє призначення, Наталія Поклонська також зазначила, що припиняє публічну діяльність та зупиняє ведення соціальних мереж.

Цитата

"Тепер займатимуся виконанням поставлених Генеральним прокурором росії завдань відповідно до Федерального закону "Про прокуратуру рф". Для представників засобів масової інформації повідомляю, що за коментарями слід звертатися до пресслужби Генеральної прокуратури рф", - написала вона у своєму Telegram.

Доповнення

Напередодні президент рф володимир путін звільнив Наталію Поклонську з посади заступника голови Росспівробітництва. Відповідний наказ з’явився на офіційному порталі правової інформації.

2 лютого путін призначив Наталю Поклонську заступником голови Росспівробітництва.

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