Поклонська від рф отримала нову посаду та заявила, що йде з соціальних мереж

Деталі

Коментуючи своє призначення, Наталія Поклонська також зазначила, що припиняє публічну діяльність та зупиняє ведення соціальних мереж.

Цитата

"Тепер займатимуся виконанням поставлених Генеральним прокурором росії завдань відповідно до Федерального закону "Про прокуратуру рф". Для представників засобів масової інформації повідомляю, що за коментарями слід звертатися до пресслужби Генеральної прокуратури рф", - написала вона у своєму Telegram.

Доповнення

Напередодні президент рф володимир путін звільнив Наталію Поклонську з посади заступника голови Росспівробітництва. Відповідний наказ з’явився на офіційному порталі правової інформації.

2 лютого путін призначив Наталю Поклонську заступником голови Росспівробітництва.