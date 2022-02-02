Путін призначив Поклонську, яка відмовилася від посади посла РФ у Кабо-Верде, заступником глави Росспівробітництва
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін призначив Наталю Поклонську заступником голови Росспівробітництва, інформує УНН.
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"Призначити Поклонську Наталю Володимирівну заступником керівника Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, та з міжнародного гуманітарного співробітництва", — йдеться у документі.
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Указ, як уточнюється, набирає чинності з дня його підписання. Ще одним розпорядженням Путін зняв Поклонську з посади посла Росії в Кабо-Верді, наголошується на порталі правової інформації.
Додамо
19 січня в МЗС Росії повідомили, що плани Поклонської щодо вступу на посаду російського посла в Кабо-Верді скасувалися. За даними відомства, таке рішення було ухвалено у зв'язку із особистими обставинами.
На посаду посла в острівній державі, що перебуває у Західній Африці, Поклонську було призначено указом Путіна 13 жовтня.
З 2012 до 2014 року Поклонська обіймала посаду старшого прокурора Генеральної прокуратури України. Після Євромайдану та анексії Росією Кримського півострова у 2014 році Поклонська протягом двох років очолювала "прокуратуру" Республіки Крим.