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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Путін призначив Поклонську, яка відмовилася від посади посла РФ у Кабо-Верде, заступником глави Росспівробітництва

Путін призначив Поклонську, яка відмовилася від посади посла РФ у Кабо-Верде, заступником глави Росспівробітництва

Київ • УНН

 • 21715 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін призначив Наталю Поклонську заступником голови Росспівробітництва, інформує УНН.

Цитата

"Призначити Поклонську Наталю Володимирівну заступником керівника Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, та з міжнародного гуманітарного співробітництва", — йдеться у документі.

Деталі

Указ, як уточнюється, набирає чинності з дня його підписання. Ще одним розпорядженням Путін зняв Поклонську з посади посла Росії в Кабо-Верді, наголошується на порталі правової інформації.

Додамо

19 січня в МЗС Росії повідомили, що плани Поклонської щодо вступу на посаду російського посла в Кабо-Верді скасувалися. За даними відомства, таке рішення було ухвалено у зв'язку із особистими обставинами.

На посаду посла в острівній державі, що перебуває у Західній Африці, Поклонську було призначено указом Путіна 13 жовтня.

З 2012 до 2014 року Поклонська обіймала посаду старшого прокурора Генеральної прокуратури України. Після Євромайдану та анексії Росією Кримського півострова у 2014 році Поклонська протягом двох років очолювала "прокуратуру" Республіки Крим.

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