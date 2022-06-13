путін звільнив Поклонську з посади заступника голови Росспівробітництва

Цитата

"Звільнити Поклонську Наталію Володимирівну з посади керівника Федерального агентства у справах Співдружності незалежних держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, та міжнародного гуманітарного співробітництва. Цей указ вступає з дня його підписання", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Сама 42-річна Поклонська прокоментувала своє звільнення, заявивши, що отримала нову посаду: "Президент російської федерації володимир путін підписав указ про моє звільнення з посади заступника керівника Росспівробітництва у зв'язку з моїм переходом на іншу роботу. Я вдячна нашому президентові за підтримку та довіру".

Довідка

Наталія Поклонська народилася на Луганщині. У 2002 році закінчила філію Харківського університету внутрішніх справ у Євпаторії. Вона була прокурором Автономної Республіки Крим у складі України, а у 2014 році, після анексії Криму, отримала посаду прокурор Республіки Крим уже у складі росії.

З жовтня 2016 року по жовтень 2021 року Наталія Поклонська була депутатом держдуми. Потім її призначили послом у Кабо-Верді, проте незабаром вона була знята з посади та призначена заступником керівника Федерального агентства у справах Співдружності Незалежних Держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, та міжнародного гуманітарного співробітництва

Нагадаємо

2 лютого путін призначив Наталю Поклонську заступником голови Росспівробітництва.