Поклонская от рф получила новую должность и заявила, что уходит из социальных сетей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Сегодня экс-прокурор Крыма и коллаборантка Наталья Поклонская заявила, что была назначена на должность советника Генерального прокурора российской федерации Игоря Краснова, передает УНН.
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Комментируя свое предназначение, Наталья Поклонская также отметила, что прекращает публичную деятельность и останавливает ведение социальных сетей.
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"Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором россии задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре рф". Для представителей средств массовой информации сообщаю, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу Генеральной прокуратуры рф", - написала она в своем Telegram.
Дополнение
Накануне президент рф владимир путин уволил Наталию Поклонскую с должности заместителя председателя Россотрудничества. Соответствующий приказ появился на официальном портале правовой информации.
2 февраля пути назначил Наталью Поклонскую заместителем председателя Россотрудничества.