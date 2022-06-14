Поклонская от рф получила новую должность и заявила, что уходит из социальных сетей

Детали

Комментируя свое предназначение, Наталья Поклонская также отметила, что прекращает публичную деятельность и останавливает ведение социальных сетей.

Цитата

"Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором россии задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре рф". Для представителей средств массовой информации сообщаю, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу Генеральной прокуратуры рф", - написала она в своем Telegram.

Дополнение

Накануне президент рф владимир путин уволил Наталию Поклонскую с должности заместителя председателя Россотрудничества. Соответствующий приказ появился на официальном портале правовой информации.

2 февраля пути назначил Наталью Поклонскую заместителем председателя Россотрудничества.