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Поклонская от рф получила новую должность и заявила, что уходит из социальных сетей

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Сегодня экс-прокурор Крыма и коллаборантка Наталья Поклонская заявила, что была назначена на должность советника Генерального прокурора российской федерации Игоря Краснова, передает УНН.

Детали 

Комментируя свое предназначение, Наталья Поклонская также отметила, что прекращает публичную деятельность и останавливает ведение социальных сетей.

Цитата

"Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором россии задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре рф". Для представителей средств массовой информации сообщаю, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу Генеральной прокуратуры рф", - написала она в своем Telegram.

Дополнение

Накануне президент рф владимир путин уволил Наталию Поклонскую с должности заместителя председателя Россотрудничества. Соответствующий приказ появился на официальном портале правовой информации.

2 февраля пути назначил Наталью Поклонскую заместителем председателя Россотрудничества.

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