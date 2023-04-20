Поки триває агресія, росія не повинна мати доступу до спортивних майданчиків – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Поки триває агресія, росія не повинна мати жодного доступу до спортивних, олімпійських майданчиків. Про це сказав Президент України у своєму традиційному вечірньому зверненні, передає УНН.
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"Держава-терорист буде робити все, щоб виправдати себе через спорт або щоб використати міжнародний олімпійський рух на підтримку своєї агресії.
Саме тому важливо, щоб, поки триває агресія, російська держава не мала жодного доступу до спортивних, олімпійських майданчиків. Зокрема, до паризького майданчика – саме це місто прийматиме Олімпіаду 2024 року", - сказав Президент.
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Володимир Зеленський також відзначив принципову позицію пані мера Парижа щодо захисту олімпійського руху від російської ідеологізації та пропаганди.
"Пані мер Парижа сьогодні ще раз підтвердила, що не бачить місця для представників держави-агресора в Парижі, поки триває агресія. Це чіткий, важливий сигнал, дякую за нього", - зазначив Президент.
Зеленський додав, що було б добре, якби саме такі сигнали чули в Міжнародному олімпійському комітеті, де поки що "особиста вигода окремих бюрократів домінує над олімпійськими принципами".
Нагадаємо
Зеленський нагородив Париж відзнакою за енергетичну підтримку України.