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Пока продолжается агрессия, россия не должна иметь доступа к спортивным площадкам - Зеленский

Киев • УНН

 • 427549 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Пока продолжается агрессия, россия не должна иметь никакого доступа к спортивным, олимпийским площадкам. Об этом сказал Президент Украины в своем традиционном вечернем обращении, передает УНН.

Цитата

"Государство-террорист будет делать все, чтобы оправдать себя через спорт или чтобы использовать международное олимпийское движение в поддержку своей агрессии.

Именно поэтому важно, чтобы, пока продолжается агрессия, российское государство не имело никакого доступа к спортивным, олимпийским площадкам. В частности, к парижской площадке – именно этот город будет принимать Олимпиаду 2024 года", - сказал Президент.

Детали

Владимир Зеленский также отметил принципиальную позицию госпожи мэра Парижа по защите олимпийского движения от российской идеологизации и пропаганды.

"Госпожа мэр Парижа сегодня еще раз подтвердила, что не видит места для представителей государства-агрессора в Париже, пока продолжается агрессия. Это четкий, важный сигнал, спасибо за него", - отметил Президент. 

Зеленский добавил, что было бы хорошо, если бы именно такие сигналы слышали в Международном олимпийском комитете, где пока "личная выгода отдельных бюрократов доминирует над олимпийскими принципами".

Напомним

Зеленский наградил Париж знаком отличия за энергетическую поддержку Украины.

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