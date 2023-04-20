Пока продолжается агрессия, россия не должна иметь доступа к спортивным площадкам - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Пока продолжается агрессия, россия не должна иметь никакого доступа к спортивным, олимпийским площадкам. Об этом сказал Президент Украины в своем традиционном вечернем обращении, передает УНН.
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"Государство-террорист будет делать все, чтобы оправдать себя через спорт или чтобы использовать международное олимпийское движение в поддержку своей агрессии.
Именно поэтому важно, чтобы, пока продолжается агрессия, российское государство не имело никакого доступа к спортивным, олимпийским площадкам. В частности, к парижской площадке – именно этот город будет принимать Олимпиаду 2024 года", - сказал Президент.
Детали
Владимир Зеленский также отметил принципиальную позицию госпожи мэра Парижа по защите олимпийского движения от российской идеологизации и пропаганды.
"Госпожа мэр Парижа сегодня еще раз подтвердила, что не видит места для представителей государства-агрессора в Париже, пока продолжается агрессия. Это четкий, важный сигнал, спасибо за него", - отметил Президент.
Зеленский добавил, что было бы хорошо, если бы именно такие сигналы слышали в Международном олимпийском комитете, где пока "личная выгода отдельных бюрократов доминирует над олимпийскими принципами".
Напомним
Зеленский наградил Париж знаком отличия за энергетическую поддержку Украины.