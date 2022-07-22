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"Поки росіянам не розіб'ють морду, вони нічого не зрозуміють" – Зеленський

"Поки росіянам не розіб'ють морду, вони нічого не зрозуміють" – Зеленський

Київ • УНН

 • 227729 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Україна віддала б перевагу деокупації не військовим способом, але поки "російським окупантам не розіб'ють морду, вони нічого не зрозуміють". Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal, передає УНН.

Зеленський зазначив, що українська сторона відчайдушно намагалася знайти дипломатичне рішення з москвою перед вторгненням 24 лютого, але протягом трьох років путін навіть не відповідав на телефонні дзвінки.

Цитата

"Він приїхав сюди без розмов, убив людей, перемістив 12 мільйонів, а тепер каже, що Україна не хоче вести переговори. Вони просто вбивають людей, руйнують міста, заходять у них, а потім кажуть: "Давайте домовлятися". З ким вони можуть говорити? З камінням? Вони в крові, і цю кров неможливо змити. Ми не дамо їм це змити", - сказав Зеленський.

Деталі

Він повідомив, що зараз, після всіх трагедій останніх п’яти місяців, громадяни України не налаштовані на переговори з росією.

"Суспільство вважає, що спочатку треба звільнити всі території, а потім вже можна буде домовлятися про те, що робити і як жити в наступні століття", — сказав він.

"Наші люди переконані, що ми можемо це зробити. І чим швидше ми це зробимо, тим менше помре. Ми б віддали перевагу деокупації не військовим способом і щоб врятувати життя. Але ми маємо справу з тим, з ким маємо справу. Поки їм не розіб'ють морду, вони нічого не зрозуміють", - сказав Зеленський.

Доповнення

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення мирних переговорів з росією можливе лише після її поразки на полі битви.

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