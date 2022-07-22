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"Пока россиянам не разобьют морду, они ничего не поймут" – Зеленский

"Пока россиянам не разобьют морду, они ничего не поймут" – Зеленский

Киев • УНН

 • 227718 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Украина предпочла бы деоккупацию не военным способом, но пока "российским оккупантам не разобьют морду", они ничего не поймут. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal, передает УНН.

Зеленский отметил, что украинская сторона отчаянно пыталась найти дипломатическое решение с москвой перед вторжением 24 февраля, но в течение трех лет путин даже не отвечал на телефонные звонки.

Цитата

"Он приехал сюда без разговоров, убил людей, переместил 12 миллионов, а теперь говорит, что Украина не хочет вести переговоры. Они просто убивают людей, разрушают города, заходят в них, а потом говорят: "Давайте договариваться". С кем они могут говорить? С камнями? Они в крови, и эту кровь невозможно смыть. Мы не дадим им это смыть", - сказал Зеленский.

Детали

Он сообщил, что сейчас, после всех трагедий последних пяти месяцев, граждане Украины не настроены на переговоры с россией.

"Общество считает, что сначала нужно освободить все территории, а потом уже можно будет договариваться о том, что делать и как жить в последующие столетия", — сказал он.

"Наши люди убеждены, что мы можем это сделать. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше умрет. Мы бы предпочли деоккупацию не военным способом и чтобы спасти жизнь. Но мы имеем дело с тем, с кем имеем дело. Пока им не разобьют морду, они ничего не поймут, - сказал Зеленский.

Дополнение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление мирных переговоров с россией возможно только после ее поражения на поле битвы.

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