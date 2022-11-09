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Поки над Херсоном не майорить український прапор, немає сенсу говорити про відхід рф - Подоляк

Поки над Херсоном не майорить український прапор, немає сенсу говорити про відхід рф - Подоляк

Київ • УНН

 • 298432 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Поки рано говорити про виведення російських військ з Херсона. На цьому наголосив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН із посиланням на Reuters.

Цитата

"Потрібно відокремлювати слова від діла... Поки над Херсоном не майорить український прапор, немає сенсу говорити про відхід росії", – зазначив Подоляк у заяві Reuters.

За його словами, "Україна не бере ці заяви (росії) до уваги".

"Про виведення російських військ із Херсона говорити поки рано: у місті утримується угруповання зс рф, у регіон стягується додаткова жива сила... Наші збройні сили працюють за своїм планом: розвідка, оцінка ризиків, ефективна контратака", - додав радник керівника ОП.

Раніше

міністр оборони росії сергій шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Зеленського відповіли стосовно можливості переговорів з рф після деокупації Херсона

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