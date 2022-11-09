Поки над Херсоном не майорить український прапор, немає сенсу говорити про відхід рф - Подоляк

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"Потрібно відокремлювати слова від діла... Поки над Херсоном не майорить український прапор, немає сенсу говорити про відхід росії", – зазначив Подоляк у заяві Reuters.

За його словами, "Україна не бере ці заяви (росії) до уваги".

"Про виведення російських військ із Херсона говорити поки рано: у місті утримується угруповання зс рф, у регіон стягується додаткова жива сила... Наші збройні сили працюють за своїм планом: розвідка, оцінка ризиків, ефективна контратака", - додав радник керівника ОП.

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міністр оборони росії сергій шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області.

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