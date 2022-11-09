Поки над Херсоном не майорить український прапор, немає сенсу говорити про відхід рф - Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Поки рано говорити про виведення російських військ з Херсона. На цьому наголосив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН із посиланням на Reuters.
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"Потрібно відокремлювати слова від діла... Поки над Херсоном не майорить український прапор, немає сенсу говорити про відхід росії", – зазначив Подоляк у заяві Reuters.
За його словами, "Україна не бере ці заяви (росії) до уваги".
"Про виведення російських військ із Херсона говорити поки рано: у місті утримується угруповання зс рф, у регіон стягується додаткова жива сила... Наші збройні сили працюють за своїм планом: розвідка, оцінка ризиків, ефективна контратака", - додав радник керівника ОП.
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міністр оборони росії сергій шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області.
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