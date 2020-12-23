Похорони Кернеса: у Харкові скасували участь близько пів сотні військових міського гарнізону
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Участь 50 військових харківського гарнізону у похоронах міського голови Геннадія Кернеса, що пройдуть сьогодні, було скасовано. Про це йдеться у повідомленні Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба у Facebook, передає УНН.
"За попередньою інформацією, на церемонії прощання та похованні передбачалося перебування перших осіб держави, тому керуючись положенням статуту, начальник Харківського гарнізону видав наказ про залучення до церемонії близько п’ятдесяти військовослужбовців. Пізніше, коли стало відомо, що зазначені особи на поховання міського голови не прибудуть, наказ начальника Харківського гарнізону про участь військовослужбовців у церемонії було скасовано", - йдеться у повідомленні університету.
Нагадаємо, раніше сьогодні розпочалася чотиригодинна церемонія прощання з Харківським міським головою Геннадієм Кернесом у фойє Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка.
Так, мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня у віці 61 року у Німеччині. Його тіло доставили з Берліна до Харкова літаком 21 грудня.
11 грудня стало відомо, що у Кернеса не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу. Раніше Геннадій Кернес перехворів на COVID-19 та через ускладнення з 16 вересня лікувався у німецькій клініці "Шаріте".
Нагадаємо, Геннадій Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. У 2010 році вперше був обраний міським головою.
Кернес був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня 2020 року з результатом 60,34% голосів виборців.
9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Цей мерський термін був би третім для Кернеса.