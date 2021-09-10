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Похорон Жан-Поля Бельмондо: зворушливе прощання

Похорон Жан-Поля Бельмондо: зворушливе прощання

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. На наступний день після національного прощання з легендою французького кіно Жан-Полем Бельмондо, його сім'я і близькі зібралися на церемонії в паризькій церкві. Про це пише Le Рrogres, передає УНН.

Деталі

Кілька сотень людей зібралися за бар'єрами безпеки, оточуючими церкву Сен-Жермен-де-Пре, в самому центрі Парижа аплодуючи прибуттю катафалка з труною Бельмондо.

Франція вшанувала його пам'ять в четвер, організувавши офіційну церемонію у дворі Будинку Інвалідів, а потім нескінченно довгий потік людей прощався з актором кіно. Для тих, хто не міг увійти, на набережній, де зібрався натовп, встановили гігантські екрани. Церемонія тривала дві години.

Актор Жан-Поль Бельмондо, який помер в понеділок, зачарував цілі покоління французів, а також закордонних глядачів, знявши близько 80 фільмів.

Бельмондо зник з великого екрану майже 15 років тому після інсульту з серйозними наслідками. Але він як і раніше залишався популярним.

"Він не перестав шукати щастя, а й дарувати його", - заявив Віктор Бельмондо, один з його онуків, теж актор.

"Ми любимо Бельмондо, тому що він був схожий на нас, - сказав президент Еммануель Макрон в своїй промові. - Прощай, Бебель".

На похороні актора також був помічений актор Ален Делон.

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