Похороны Жан-Поля Бельмондо: трогательное прощание
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. На следующий день после национального прощания с легендой французского кино Жан-Полем Бельмондо, его семья и близкие собрались на церемонии в парижской церкви. Об этом пишет Le Рrogres, передает УНН.
Детали
Несколько сотен человек собрались за барьерами безопасности, окружающими церковь Сен-Жермен-де-Пре, в самом центре Парижа аплодируя прибытию катафалка с гробом Бельмондо.
Франция отметила его память в четверг, организовав официальную церемонию во дворе Дома Инвалидов, а потом бесконечно длинный поток людей прощался с актером кино. Для тех, кто не мог войти, на набережной, где собралась толпа, установили гигантские экраны. Церемония длилась 2 часа.
Актер Жан-Поль Бельмондо, который умер в понедельник, очаровал целые поколения французов, а также заграничных зрителей, сняв около 80 фильмов.
Бельмондо исчез с большого экрана почти 15 лет назад после инсульта с серьезными последствиями. Но он по-прежнему оставался популярным.
"Он не перестал искать счастья, но и дарить его", - заявил Виктор Бельмондо, один из его внуков, тоже актер.
"Мы любим Бельмондо, потому что он был похож на нас, - сказал президент Эммануэль Макрона в своей речи. - Прощай, Бебель".
На похоронах актера также был замечен актер Ален Делон.