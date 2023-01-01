Похорон Папи Бенедикта XVI пройде 5 січня: службу очолить Франциск

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Зазначається, що до ранку 2 січня тіло перебуватиме в монастирі "Mater Ecclesiae". Під час цього періоду не передбачається офіційних візитів і прилюдних молінь. Потім тіло перенесуть до базиліки Святого Петра, куди віряни можуть прийти й попрощатися з Бенедиктом XVI. Церква буде відчиненою з 9:00 по 19:00, у вівторок і середу - з 7:00 по 19:00.

Похорон, який очолить Папа Франциск, пройде на площі Святого Петра в четвер, 5 січня, о 9:30. Тіло Папи Бенедикта XVI буде поховане в крипті базиліки Святого Петра.

Нагадаємо

Помер колишній Папа Римський Бенедикт XVI. Йому було 95 років.

У своєму останньому листі він попросив вибачення у тих, кого він "образив" та подякував Богові за те, що він "добре" спрямовував його протягом усього життя.