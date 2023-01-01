Похороны Папы Бенедикта XVI пройдут 5 января: службу возглавит Франциск

Детали

Отмечается, что до утра 2 января тело будет находиться в монастыре "Mater Ecclesiae". Во время этого периода не предусматривается официальных визитов и публичных молений. Затем тело перенесут в базилику Святого Петра, куда верующие могут прийти и проститься с Бенедиктом XVI. Церковь будет открыта с 9:00 до 19:00, во вторник и среду - с 7:00 до 19:00.

Похороны, которые возглавит Папа Франциск, пройдут на площади Святого Петра в четверг, 5 января, в 9:30. Тело Папы Бенедикта XVI будет погребено в крипте базилики Святого Петра.

Напомним

Умер бывший Папа Римский Бенедикт XVI. Ему было 95 лет.

В своем последнем письме он попросил прощения у тех, кого он "оскорбил" и поблагодарил Бога за то, что он "хорошо" направлял его на протяжении всей жизни.