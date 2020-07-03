Показник тестування на COVID-19 у столиці найвищий в Україні - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Показник тестування у столиці на коронавірусне захворювання COVID-19 на сьогодні є найвищим в Україні і становить понад 74 тести на 100 тис. громадян. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на брифінгу у п’ятницю, передає кореспондент УНН.
"Тільки за останню добу у столиці зробили майже 5 тисяч тестів методом ПЛР та ІФА. Зокрема, за весь період "Київський лабораторний центр МОЗ України" зробив майже 44 тисячі досліджень ПЛР-тестів", - сказав Кличко.
З його слів, такі дослідження проводять ще у 4 комунальних медзакладах, а також у приватних клініках і державних медичних установах.
Також він повідомив, що мобільні бригади медиків від початку роботи відібрали майже 29 тисяч зразків біоматеріалу для дослідження.
"Показник тестування у столиці сьогодні - найвищий в Україні і становить понад 74 тести на 100 тисяч мешканців міста", - додав міський голова.
Як повідомлялося раніше в УНН, за добу у Києві коронавірус підтвердили у 105 осіб.