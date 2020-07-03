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Показник тестування на COVID-19 у столиці найвищий в Україні - Кличко

Показник тестування на COVID-19 у столиці найвищий в Україні - Кличко

Київ • УНН

 • 9911 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Показник тестування у столиці на коронавірусне захворювання COVID-19 на сьогодні є найвищим в Україні і становить понад 74 тести на 100 тис. громадян. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на брифінгу у п’ятницю, передає кореспондент УНН.

"Тільки за останню добу у столиці зробили майже 5 тисяч тестів методом ПЛР та ІФА. Зокрема, за весь період "Київський лабораторний центр МОЗ України" зробив майже 44 тисячі досліджень ПЛР-тестів", - сказав Кличко.

З його слів, такі дослідження проводять ще у 4 комунальних медзакладах, а також у приватних клініках і державних медичних установах.

Також він повідомив, що мобільні бригади медиків від початку роботи відібрали майже 29 тисяч зразків біоматеріалу для дослідження.

"Показник тестування у столиці сьогодні - найвищий в Україні і становить понад 74 тести на 100 тисяч мешканців міста", - додав міський голова.

Як повідомлялося раніше в УНН, за добу у Києві коронавірус підтвердили у 105 осіб.

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