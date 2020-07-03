Показатель тестирования на COVID-19 в столице самый высокий в Украине - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Показатель тестирования в столице на коронавирусное заболевание COVID-19 на сегодняшний день является самым высоким в Украине и составляет более 74 тестов на 100 тыс. граждан. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге в пятницу, передает корреспондент УНН.
"Только за последние сутки в столице сделали почти 5 тысяч тестов методом ПЦР и ИФА. В частности, за весь период "Киевский лабораторный центр Минздрава Украины" сделал почти 44 тысяч исследований ПЦР-тестов", - сказал Кличко.
По его словам, такие исследования проводят еще в 4 коммунальных медучреждениях, а также в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях.
Также он сообщил, что мобильные бригады медиков с начала работы отобрали почти 29 тысяч образцов биоматериала для исследования.
"Показатель тестирования в столице сегодня - самый высокий в Украине и составляет более 74 тестов на 100 тысяч жителей города", - добавил мэр.
Как сообщалось ранее в УНН, за сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 105 человек.