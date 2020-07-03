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Показатель тестирования на COVID-19 в столице самый высокий в Украине - Кличко

Показатель тестирования на COVID-19 в столице самый высокий в Украине - Кличко

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Показатель тестирования в столице на коронавирусное заболевание COVID-19 на сегодняшний день является самым высоким в Украине и составляет более 74 тестов на 100 тыс. граждан. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге в пятницу, передает корреспондент УНН.

"Только за последние сутки в столице сделали почти 5 тысяч тестов методом ПЦР и ИФА. В частности, за весь период "Киевский лабораторный центр Минздрава Украины" сделал почти 44 тысяч исследований ПЦР-тестов", - сказал Кличко.

По его словам, такие исследования проводят еще в 4 коммунальных медучреждениях, а также в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях.

Также он сообщил, что мобильные бригады медиков с начала работы отобрали почти 29 тысяч образцов биоматериала для исследования.

"Показатель тестирования в столице сегодня - самый высокий в Украине и составляет более 74 тестов на 100 тысяч жителей города", - добавил мэр.

Как сообщалось ранее в УНН, за сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 105 человек.

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