За добу у Києві коронавірус підтвердили у 105 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У Києві за минулу добу коронавірус підтвердили у 105 осіб, серед яких 5 медиків. Загалом у столиці вже 5 347 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на брифінгу у п’ятницю, передає кореспондент УНН.
"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилась на 105 людей. Серед них 5 медиків. Одна людина померла. На сьогодні у столиці 5 347 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.
З його слів, серед тих, хто захворів, 57 жінок (від 20 до 84 років), 3 дівчинки (від 5 до 13 років), та 40 чоловіків (від 20 до 94 років) і 5 хлопчиків (від 2 до 15 років).
До медзакладів столиці госпіталізували 15 паціентів, інші - на самоізоляції, під наглядом лікарів.
"За минулу добу одужала 91 людина, всього коронавірус подолали 1733 особи", - додав міський голова.
Нагадаємо, в Україні на 8:40 3 липня зафіксовано вже 46,7 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19: нових випадків, як і добою раніше - понад 800.