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Показали, якщо буде силове вирішення питання на Донбасі - введуть війська і розділять Україну: військовий експерт про "навчання" РФ

Київ • УНН

 • 38554 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Однією з цілей російських навчань в Криму і перекидання військ до українських кордонів була демонстрація того, що якщо Київ зважиться на силове вирішення питання на Донбасі, Москва таким способом застосує війська. Таку думку в коментарі УНН висловив військовий експерт Олег Старіков.

Навчання з геополітичним присмаком

"Кремль працює за своїм планом, вони проводили навчання. Стратегічні навчання завжди проводяться з таким розмахом, щоб показати оточуючим, хто їх оточує, в разі чого - так вони будуть діяти", - вважає експерт.

За словами Старікова, самі по собі вчення, - зокрема проведені на території тимчасово окупованого Криму, служили, щоб продемонструвати свою силу - не Україні, а країнам НАТО, і зокрема Сполученим Штатам.

"Конкретно, їх проводили для 6-го флоту США ... Вони показували НАТО, що в разі чого вони будуть так діяти, якщо буде якась загроза (якщо вони розцінять як загрозу зі свого боку). І друге - вони показали, що, якщо буде якась реальна зміна геополітичної обстановки, якщо щось не сподобається Кремлю, вони можуть перекинути війська в будь-яку точку світу. Це були більше навчання, пов'язані з геополітичною обстановкою, і, найголовніше - вони були спрямовані не проти України, а проти США і НАТО. Україна - це по стільки - по скільки, похідна", - говорить співрозмовник УНН.

Так, вважає Старіков, на думку Кремля, тиск на Україну можна використовувати в своїх геополітичних інтересах.

"І друге - вони показали, що, якщо Україна зважиться на силове вирішення питання на Донбасі, вони ні перед чим не зупиняться і застосують таким способом війська", - заявив він.

Цілі

Експерт зазначив, що у кожних навчань є мета, навіть у російських. В даному випадку, він виділив чотири напрямки:

- провести стратегічні навчання по міжвидовій взаємодії і застосування їх видів і родів військ;
- перевірити рівень боєготовності своїх частин, спосіб і можливість перекинути їх в райони не тільки своєї країни, але і різні райони світу;
- показати Заходу, що за умови, якщо будуть будь-які економічні обмеження, в тому числі проти "Північного Потоку - 2" - Росії нічого не залишиться окрім як застосовувати свої збройні сили.
- показати Україні, що "якщо буде якесь силове вирішення питання на сході країни, а не дипломатично-політичне, значить ми введемо війська і розділимо Україну".

Реальна загроза

"Для України це було небезпечно тим, що, дійсно, коли біля твоєї країни накопичується така кількість військ ... До речі ви повинні розуміти, що біля них і так стоїть близько 90 тисяч, біля нас, з 2015 року. А вони всього 10-15 тисяч пригнали для навчань - інші так і стоять. Південний Військовий округ - 70 тисяч, 20-та армія - 20-30 тисяч на постійній основі з 2015 року. 10 тисяч вони пригнали", - зазначив Стариков.

За його словами, цифри, озвучені Генеральним штабом, є точними і правдивими, проте ЗМІ "почали розводити паніку" через те, що невірно трактують ці дані, а також не знають всієї картини.

"У чому небезпека того, що сталося. Дійсно, військова небезпека була. Але, вона була більше в інформаційному плані, ніж в реальному ... Реальна небезпека для України була б тоді, коли б вони підігнали до наших кордонів десантно-штурмові війська - тобто, ударні", - зауважив військовий експерт, підкресливши, що види військ, які були присутні поблизу кордону, реальної загрози не становлять.

Контекст

30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України - на Півночі, на Сході і на Півдні.

Всього очікувалося додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим перебувало 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме - в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

У Міноборони РФ пояснювали пересування військ навчаннями і підкреслювали, що воно нікому не загрожує. При цьому, за оцінками США, концентрація військ на кордоні стала максимальною з 2014 року.

За даними, озвученими на минулому тижні, концентрація військ РФ в Криму і біля кордонів становила понад 100 тис. солдатів.

У четвер, 23 квітня, Росія заявила, що почала перекидання військ від кордону з Україною в "місця їх постійної дислокації".

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