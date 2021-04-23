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Показали, что если будет силовое решение вопроса на Донбассе - введут войска и разделят Украину: военный эксперт об “учениях” РФ

Показали, что если будет силовое решение вопроса на Донбассе - введут войска и разделят Украину: военный эксперт об “учениях” РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Одной из целей российских учений в Крыму и переброса войск к украинским границам была демонстрация того, что если Киев решится на силовое решение вопроса на Донбассе, Москва таким способом применит войска. Такое мнение УНН высказал военный эксперт Олег Стариков.

Учения с геополитическим привкусом

“Кремль работает по своему плану, они проводили учения. Стратегические учения всегда проводятся с таким размахом, чтобы показать окружающим, кто их окружает, в случае чего — так они будут действовать”, — считает эксперт.

По словам Старикова, сами по себе учения, — в частности проведенные на территории временно оккупированного Крыма, служили, чтобы продемонстрировать свою силу — не Украине, а странам НАТО, и в частности Соединенным Штатам.

“Конкретно, их проводили для 6-го флота США... Они показывали НАТО, что в случае чего они будут так действовать, если будет какая-то угроза (если они расценят как угрозу со своей стороны). И второе — они показали, что, если будет какое-то реальное изменение геополитической обстановки, если что-то не понравится Кремлю, они могут перебросить войска в любую точку мира. Это были больше учения, связанные с геополитической обстановкой, и, самое главное — они были направлены не против Украины, а против США и НАТО. Украина — это по стольку поскольку, производная”, — говорит собеседник УНН.

Так, считает Стариков, по мнению Кремля, давление на Украину можно использовать в своих геополитических интересах.

“И второе — они показали, что, если Украины решится на силовое решение вопроса на Донбассе, они ни перед чем не остановятся и применят таким способом войска”, — заявил он.

Цели

Эксперт отметил, что у каждых учений есть цель, даже у российских. В данном случае, он выделил четыре направления:

— провести стратегические учения по межвидовому взаимодействию и применению их видов и родов войск;
— проверить уровень боеготовности своих частей, способ и возможность перебросить их в районы не только своей страны, но и различные районы мира;
— показать Западу, что при условии, если будут какое-либо экономические ограничения, в том числе против “Северного Потока — 2” — России ничего не останется кроме как применять свои вооруженные силы.
— показать Украине, что “если будет какое-то силовое решение вопроса на востоке страны, а не дипломатическо-политическое, значит мы введем войска и разделим Украину”.

Реальная угроза

“Для Украины это было опасно тем, что, действительно, когда возле твоей страны скапливается такое количество войск... Кстати вы должны понимать, что у них и так стоит около 90 тысяч возле нас с 2015 года. А они всего 10-15 тысяч пригнали по учениям — остальные так и стоят. Южный Военный округ — 70 тысяч, 20-я армия — 20-30 тысяч на постоянной основе с 2015 года. 10 тысяч они пригнали”, — отметил Стариков.

По его словам, числа, озвученные Генеральным штабом, являются точными и правдивыми, однако СМИ “начали разводить панику” из-за того, что неверно трактуют эти данные, а также не знают всей картины.

“В чем опасность того, что произошло. Действительно, военная опасность была. Но, она была больше в информационном плане, чем в реальном... Реальная опасность для Украины была бы тогда, когда б они подогнали к нашим границам десантно-штурмовые войска — то есть, ударные”, — заметил военный эксперт, подчеркнув, что виды войск, которые присутствовали вблизи границы, реальной угрозы не составляют.

Контекст

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге.

Всего ожидалось дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

В Минобороны РФ объясняли передвижение войск учениями и подчеркивали, что оно никому не угрожает. При этом, по оценкам США, концентрация войск на границе стала максимальной с 2014 года.

По данным, озвученным на прошлой неделе, концентрация войск РФ в Крыму и у границ составляла более 100 тыс. солдат.

В четверг, 23 апреля, Россия заявила, что начала переброску войск от границы с Украиной в “места их постоянной дислокации”.

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